«نوفا»: المنقوش في إيطاليا لتسلم زورق لخفر السواحل الليبي

تتواجد وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش، في البندقية بإيطاليا، لحضور تسليم زورق دورية مصنعة حديثًا من “الفئة 300” المقرر الإثنين المقبل، حسبما علمت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، من مصادر ليبية.

وأوضحت الوكالة الإيطالية، أنه في نهاية الحفل الذي سيعقد في 6 فبراير في أدريا، في مقاطعة روفيغو، في حوض بناء السفن في فيتوريا، تم تحديد مؤتمر صحفي مشترك لنائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، ووزير الداخلية ماتيو بينتيدوسي والمنقوش، والمفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار أوليفر فارهيلي، بحسب بيانٍ مشترك لوزارتي الخارجية والداخلية.

ووقع تاياني والمنقوش بالعاصمة طرابلس في 28 يناير الماضي، مذكرة تفاهم بين حكومة بلاده وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لتسليم 5 زوارق دورية ممولة من الاتحاد الأوروبي لصالح خفر السواحل الليبي.