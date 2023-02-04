الخارجية الإيطالية: سنسلم المنقوش «زورق دورية»

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أنها ستسلم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، يوم الإثنين المقبل، زورق دورية بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الدبيبة، نجلاء المنقوش ومفوض أوروبي، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان لها، إن مراسم تسليم زورق الدورية المصنوع حديثاً من «فئة 300» للسلطات الليبية ستجري في بلدة أدريا بمحافظة روفيغو (مقاطعة فينيتو- شمال)، بحضور كل من وزير الخارجية أنطونيو تاياني والمنقوش، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، والمفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار أوليفر فارهيلي.

وأوضحت وزارة الخارجية الإيطالية، أن تسليم الزورق يأتي ضمن مشروع «Sibbmil» الأوروبي الذي يهدف إلى تعزيز قدرة السلطات الليبية ذات الصلة في مجالات إدارة الحدود والهجرة.

وكان تاياني والمنقوش وقع بالعاصمة طرابلس في 28 يناير الماضي، مذكرة تفاهم بين حكومة بلاده وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لتسليم 5 زوارق دورية ممولة من الاتحاد الأوروبي لصالح خفر السواحل الليبي.