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صفعة لسكن الدبيبة.. تزوير في أسماء المستفيدين

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أعلن عميد بلدية مزدة، إبراهيم مكاري، وقف قوائم قروض السكن الخاصة بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، بسبب شكاوى المواطنين بوجود تزوير في أسماء المستفيدين.

وأكد مكاري، تلقي البلدية شكاوى بعدم مصداقية لجنة الفرز الفرعية التي قامت بفرز الملفات، مطالبا بإيقاف قوائم الفرز المحالة وتشكيل لجنة محايدة للفرز والتوزيع.

وأشار مكاري، إلى أن المواطنين شككوا في الأسماء المستفيدة من مبادرة الدبيبة، داعيا إلى تشكيل لجنة محايدة من طرف الجهة المعنية بالمبادرة لفرز الملفات والمستندات.

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الوطن الليبية

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