فتح مراكز الاقتراع لاختيار المجلس البلدي غريان

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 February, 2023

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين في غريان لاختيار المجلس البلدي اليوم السبت عند الساعة الـ 9 صباحا.

وأكدت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” بدء عملية الاقتراع والتصويت لانتخاب المجلس البلدي الجديد .

ودعت اللجنة الناخبين إلى ضرورة اصطحاب إثبات هوياتهم الشخصية (بطاقة شخصية) أو (جواز سفر) أو (كتيب العائلة ) واستظهارها أمام محقق الهوية داخل محطة الاقتراع لتسهيل عملية الاقتراع.

وحثت اللجنة الناخبين على التحلي بالمسؤولية والتعاون مع موظفي مراكز الاقتراع لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي وتحقيق مبدأ النزاهة في اختيار مجلسهم البلدي بعيد عن الجهوية وتغليب المصلحة العامة.