خبراء ارصاد: توقعات بهطـول زخـات من الثلـوج على هـذه المناطـق

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن طقس ليبيا أن نتيجة اندفاع منخفض جوي شرق البحر المتوسط مصحوب بهواء بارد يوم غدا، إن يمتد هذا المنخفض نحو مناطق الشمال الشرقي ، ويؤثر برياح قوية قد تصل 60 كلم /ساعة ، مع طقس بارد بشكل ملحوظ خصوصا بالمرتفعات ، وبحر هائج الموج.

وبحسب التقرير من المتوقع ايضا امطار على مناطق سهل بنغازي ، وتكون افضل على الجبل الاخضر وساحل طبرق متوقع ان تصل 20-30 ملم بمناطق الجبل الاخضر .

واشار التقرير إلى أن ليلة الغد وفجر الاثنين ونتيجة وصول هواء قطبي بارد بقيم تصل إلى -3 بطبقة 850 يترافق مع عبور الجبهة الباردة للمنخفض , من المحتمل هطول بعض الثلوج على المناطق التي تزيد ارتفاعها عن 700 متر فوق سطح البحر ، مناطق مثل سيدي الحمري ، الفايدية ، سلنطة وذلك خلال ساعات فجر يوم الاثنين .

ونوه التقرير إلى أنه وحسب التوقعات الكميات تكون قليلة وفترات الهطول قصيرة لذلك احتمال وفرصة حدوث تراكم ضعيف، حيث يكون الهطول على شكل زخات متفرقة او مختلط مطر مع ثلج. والله اعلم