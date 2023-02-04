مبعوث ماكرون: الخلافات بين “باريس وروما” حول ليبيا لن تؤدي إلى أي نتائج

قال المبعوث الخاص للرئيس إيمانويل ماكرون لمنطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، جيل كيبيل، أمس الجمعة، أن الخلافات الصغيرة مع إيطاليا حول ليبيا لن تؤدي إلى نتائج للأطراف، حسبما ذكرت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء.

وقال كيبيل، في ختام المؤتمر الدولي “إيطاليا وفرنسا بعد عام واحد على معاهدة كويرينالي.. تحديات السيادة والتحديات الجيوسياسية”، المنعقدة في السفارة الفرنسية في روما”، إن “الخلافات الصغيرة حول ليبيا بين فرنسا وإيطاليا سوف تؤدي إلى نتائج صفرية للأطراف وستفيد دولًا مثل روسيا“.

وأشار كيبيل إلى أن “التحدي الأهم” بالنسبة لفرنسا وإيطاليا هو علاقتهما بالبحر المتوسط، لافتا إلى كيفية تغير التوازن الجيوسياسي في شمال إفريقيا، وأن إيطاليا “نجحت في إقامة علاقة في مجال الطاقة مع الجزائر، والتي بدورها تعيد النظر في العلاقة مع روسيا”، وفق وكالة (نوفا)