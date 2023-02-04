وزارة الشباب تطالب بلدية البيضاء بإعادة فرز ملفات المتقدمين للاستفادة من قروض الإسكان

العنوان-طرابلس

طالب وزير الشباب بحكومة الوحدة، فتح الله الزني، بإعادة فرز ملفات المتقدمين للاستفادة من مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

وفي خطاب موجه لعميد بلدية البيضاء، علي حسين، أكد الزني أنه أصدر تعليماته لمدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري بإيقاف كشف الأسماء الخاص بمستفيدي بلدية البيضاء من المبادرة.

وطالب الزني عميد بلدية البيضاء بتحمل مسؤولياته من التحقق من صحة الإجراءات المتبعة في تحديد المستحقين للمبادرة بالبلدية وفق المعايير والضوابط المحددة من اللجنة العليا.

كما طالب الزني بإعادة فرز ملفات المتقدمين للاستفادة من المبادرة ببلدية البيضاء وفق المعايير المحددة من اللجنة العليا والتشديد على الالتزام بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين المتقدمين في المبادرة.

وكان قد طالب عميد بلدية البيضاء علي حسين، بوقف الأسماء الصادرة عن بلدية البيضاء ضمن قوائم قروض الإسكان والأسر المحتاجة.

وقال حسين في بيان له :”فوجئنا أثناء توزيع القروض على المستفيدين منها ببلدية البيضاء بأن هناك من لا تنطبق عليه الشروط الواردة بقرار رئيس اللجنة العليا”.

وأكد عميد البلدية، أن هذا الأمر أثار حالة من عدم الثقة لدى سكان بلدية البيضاء، لذلك فإن المجلس البلدي قرر إيقاف كشف القروض الصادر عن اللجنة الفرعية بالبلدية.

ودعا حسين إلى ضرورة عرض القوائم مجدداً لإعادة التقييم من خلال لجان متخصصة وتحت إشرافهم المباشر.