ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري على مقترح “عقيلة صالح” بإتاحة الترشح لمزدوجي الجنسية.

السريري قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” إن مجلس الدولة رافض لترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية وهذا يتعارض مع رؤية رئيس البرلمان.

The post السريري: مجلس الدولة رافض لترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية وهذا يتعارض مع رؤية عقيلة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

