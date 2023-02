بعد شغور المنصب لأشهر، إيطاليا تفتح باب تعيين السفير الليبي الجديد في روما

قالت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء إن زيارة رئيسة الوزراء “جورجيا ميلوني” إلى طرابلس الأسبوع الماضي فتحت الطريق المسدود أمام تعيين سفير جديد لليبيا في روما.

وأشارت الوكالة إلى أن المقر الدبلوماسي في شارع “نومينتانا” قد ظل منذ أشهر بدون رئيس للبعثة الدبلوماسية الليبية ولاسيما بعد اعتقال السفير السابق “عمر الترهوني” للاشتباه في تورطه في قضايا فساد واختلاس.

ففي يونيو، عُهد بقيادة السفارة مؤقتًا إلى محمد المقهور، وهو دبلوماسي محترف ورئيس إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الليبية.

ولفتت الوكالة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية، خلال زيارة ميلوني إلى ليبيا في 28 يناير، أصرت على تعيين ممثل دبلوماسي دائم جديد في إيطاليا.

وبحسب وكالة “نوفا” نقلا عن مصادر ليبية، فإن التعيين سيقبله الجانب الإيطالي، وفي الوقت الحالي ينتظر الإعلان الرسمي فقط، وفق الوكالة.

من جانب آخر، تحط وزيرة الخارجية “نجلاء المنقوش” يوم الاثنين المقبل، في البندقية بإيطاليا، لحضور تسليم زوارق دورية مصنعة حديثًا من “الفئة 300″، حسبما ذكرت الوكالة عن مصادر ليبية.

وذكرت الوكالة أنه تم تحديد مؤتمر صحفي مشترك لنائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي “أنطونيو تاياني” ووزير الداخلية “ماتيو بينتيدوسي” والمنقوش، والمفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار أوليفر فارهيلي، وذلك في نهاية الحفل الذي سيعقد في 6 فبراير في أدريا، في مقاطعة روفيغو، في حوض بناء السفن في فيتوريا.

المصدر: وكالة نوفا للأنباء

