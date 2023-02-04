ليبيا.. وقف كشف قروض الإسكان والتحقيق في الأسماء الواردة به بالبيضاء

أصدر المجلس البلدي البيضاء، قرارا بإيقاف كشف المستفيدين من قروض مبادرة الإسكان الشبابي وقطع الأراضي المخصص للمدينة، والصادر عن لجنة فرعية بالبلدية، وعرضه لإعادة تقييم من خلال لجان متخصصة تحت إشراف مباشر من المجلس.

وأعلن عميد المجلس علي حسين في مقطع فيديو منشور على صفحة البلدية، مخاطبة المجلس رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد دبيبة، ووزيري الحكم المحلي والشباب ورئيس اللجنة العليا للمبادرة بهذا الشأن.

وطلب من حكومة الوحدة اتخاذ ما يلزم لإيقاف كشف القروض وإعادته مجددا، تمهيدا لإتمام إجراءات إعادة التقييم، وذلك حفاظا على الأمن والسلم الاجتماعييين في البلدية

كما أعلن عميد المجلس تشكيل لجنة تحقيق بشأن الكشف والأسماء الواردة فيه قائلا: “هناك شيء مش صحيح في البلدية.. لا بد أن تصل القروض لمن يستحقها”.

وأمس الخميس، نشرت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى من مبادرة الإقراض الشبابي والأسر المحتاجة بعدد من البلديات.