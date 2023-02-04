الفارسي: خلافات المناصب مستمرة والمجالس تحاول تسييس الملف

الوطن| رصد

يتواصل الجدل في البلاد بعد إعلان مجلس الدولة مصادقته على الآلية المحالة إليه من مجلس النواب لاختيار شاغلي المناصب السيادية، وينتظر الليبيون الموقف الرسمي لمجلس النواب بعد أن أعلن مجلس الدولة انتهاءه من فرز ملفات المترشحين لتولي المناصب القيادية.

تعليقا على ذلك، قال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة بنغازي، الدكتور يوسف الفارسي، إن هناك صراع مستمر حول ملف المناصب السيادية، مؤكداً أن الخلافات على المناصب ستكون مستمرة، خاصة أن هناك أطراف لا تريد حسم هذا الملف.

ورأى الفارسي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن المجالس الموجودة حاليا تحاول إضاعة الوقت وتسييس هذا الملف بشكل كامل وإفراغه من محتواه، مشيراً إلى أنه كان من الأولى الاتفاق على السلطة التنفيذية وتوحيد الحكومة الذي سيعالج كل الملفات الأخرى.

وأشار الفارسي إلى أن ملف المناصب السيادية سيستغرق وقت أطول، كما أن انعدام الأمن في العديد من المناطق سوف لن يسمح بتغيير تلك المناصب، مشددا على أن المشكلة في ليبيا هي أمنية بامتياز، وإذا تم معالجة الملف الأمني سيكون من السهل حل العديد من الملفات الأخرى.