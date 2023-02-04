الهنقاري: الحديث عن حكومة جديدة مجرد تخاريف

قال محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، إن تحليلات البعض حول خيار الحكومة الثالثة مجرد تخاريف.

كتب قائلًا على فيسبوك: “أسمع تخاريف من المتفقهين في السياسة علي الشاشات حول خيار حكومة ثالثة او حكومة جديدة، هذا الخيار استبعد نهائيًا في هذه الفترة، والعقل المدبر الخارجي. للمطبخ الليبي قناعته البناء السياسي النهائي فرصة بنائه علي قوتين علي الأرض مسيطرة بنسبة مشجعة لها.. القدرة علي محافظة علي التهدئة مقارنة بالتجارب السابقة علي الحكومات الفاشلة السابقة”.

أضاف: “قناعتهم بأن خيار حكومة ثالثة خيار نسبة فشله كبيرة بسبب الشقاق بين القوة الحاكمة علي الأرض المسلحة والسياسية شرقا وغربا. مما يعني عودة المواجهة العسكرية والسياسية. وأخيراً الدبيبة انتهز فرصة ثمينة عندما اعترف سريعا بقانون استقرار ليبيا ونفذ بعض بنوده الذي اقره الكونغرس الامريكي بتاريخ 19/11/2020 ثم صادق عليه مجلس النواب بتاريخ 29/9/2021

ثم احيل الرئيس الامريكية بايدن واتخذ القرار المناسب للمعضلة الليبية بوكالة المخابرات المركزية.”

وتابع: ” بداية العمل الفعلي للملف كانت بتاريخ 13/1/2023 بزيارة مدير وكالة المخابرات الامريكية وليام بيرنز الي طرابلس. الخلاصة الملف اخد حوالي سنتين من الدرسات والمشورات بين أروقة وإدارات الكونجرس والبرلمان والبيت الأبيض” وفق تعبيره.