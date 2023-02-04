فرنسا: الخلافات الصغيرة مع إيطاليا حول ليبيا لن تؤدي لنتائج

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 February, 2023

قال جيل كيبيل المبعوث الخاص للرئيس إيمانويل ماكرون لمنطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، أن الخلافات الصغيرة مع إيطاليا حول ليبيا لن تؤدي إلى نتائج للأطراف.

وبحسب وكالة نوفا الإيطالية للأنباء قال كيبيل، الجمعة في ختام المؤتمر الدولي “إيطاليا وفرنسا بعد عام واحد على معاهدة كويرينالي.. تحديات السيادة والتحديات الجيوسياسية”، المنعقدة في السفارة الفرنسية في روما”، إن “الخلافات الصغيرة حول ليبيا بين فرنسا وإيطاليا سوف تؤدي إلى نتائج صفرية للأطراف وستفيد دولًا مثل روسيا“.

وبين كيبيل أن “التحدي الأهم” بالنسبة لفرنسا وإيطاليا هو علاقتهما بالبحر المتوسط، لافتا إلى كيفية تغير التوازن الجيوسياسي في شمال إفريقيا، وأن إيطاليا “نجحت في إقامة علاقة في مجال الطاقة مع الجزائر، والتي بدورها تعيد النظر في العلاقة مع روسيا”.