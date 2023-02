ليبيا – أكد عميد ‫بلدية مزدة “إبراهيم مكاري” مطالبتهم بإيقاف قوائم القروض السكنية بسبب شكاوى المواطنين داخل نطاق البلدية.

مكاري قال في تصريح لتلفزيون “المسار” إن المواطنون شككوا في الأسماء المستفيدة من مبادرة عبد الحميد الدبيبة.

وأشار إلى أن البلدية وجهت بتشكيل لجنة محايدة من طرف الجهة المعنية بالمبادرة لفرز الملفات والمستندات.

