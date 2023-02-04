العابد يبحث تنظيم سوق العمل بالبلديات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 February, 2023

بحث وزير العمل والتأهيل علي العابد مع مديري مكتبي العمل ببلديتي مرزق، وغات آلية تنظيم سوق العمل بالبلديات عبر حملات التفتيش العمالي التي تم استعرض نتائجها والتي شدد الوزير بدوره على استمرارها

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، بحث العديد من الملفات المتعلقة بسير العمل في المكاتب العمل بالبلديتين منها ملف التجهيزات خاصة بالربط الإلكتروني التي وصلت للمكاتب تماشيا مع توجه الحكومة والوزارة فيما يتعلق بالتحول الرقمي.

وناقش الوزير خلال الاجتماع، مراحل إنشاء مراكز تدريب ورفع الكفاءة المهنية ببلدية غات ودوره تأهيل الكوادر الوطنية من الباحثين عن العمل لدمجهم في سوق العمل.