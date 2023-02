الجراري: غلاء الأسعار في ليبيا يفوق نظيره في دول الجوار خاصة فيما يتعلق بأسعار الغذاء والدواء

ليبيا – أكد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري أن غلاء الأسعار في ليبيا يفوق نظيره في دول الجوار خاصة فيما يتعلق بأسعار الغذاء والدواء.

الجراري وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث ” قال إن الغلاء أصبح كبيرا للغاية، مشيراً إلى أنه طالب البرلمان والحكومة الليبية بتفعيل صندوق موازنة الأسعار لتوفير السلع بما يناسب المواطن.

كما بين الجراري بأن توحيد سعر الصرف من المصرف المركزي بطرابلس هو المتسبب في هذه الأزمة.

