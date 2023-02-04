البشتي: أنصار القذافي مجرد عصابة من الدكتاتوريين الجهلة والمتخلفين

شن عبد الحميد البشتي، الكاتب والمحلل السياسي الليبي هجوما لاذعا على أنصار النظام السابق للزعيم الراحل معمر القذافي، متهما إياهم بأنهم عصابة من الديكتاتوريين الجهلة والمتخلفين، حسب وصفه.

وقال “البشتي”، في منشور له بفيسبوك، “لا أفهم كيف يكون لأنصار الديكتاتور القذافي ثقل ووزن سياسي معترف به حتى الآن تحت غطاء الديمقراطية أو التسامح”.

وأضاف “القذافي ولجانه الثورية لم يكونوا لا أصحاب فكر ولا رؤية سياسية بل كانوا مجرد ديكتاتوريين جهلة ومتخلفين وهذا ليس شتم لهم بل توصيف سياسي وهذا واضح من خلال هلوساته وترهاته التي سجلها في كتابه الأخضر الذي أسماه واعتبره نظرية وأنصاره لم يكونوا إلا عصابة من الديكتاتوريبن الجهلة”.