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نسبة المشاركة في انتخابات بلدية غريان بلغت حتى 11 صباحا 10%

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 February, 2023

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية أن نسبة المقترعين المشاركين في انتخاب بلدية غريان بلغ حتى الساعة 11 صباحا 10%.

وبينت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن نسبة الرجال المشاركين في الانتخابات بلغت 92% فيما بلغت نسبة النساء 8%.

وأشارت اللجنة إلى أن جميع مراكز الاقتراع البالغ عددها 35 مركزاً فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين على تمام الساعة 9 صباحاً وسوف تستمر عملية الاقتراع حتى الساعة 6 مساءً.

ودعت اللجنة الناخبين إلى ضرورة اصطحاب إثبات هوياتهم الشخصية (بطاقة شخصية) أو (جواز سفر) أو  (كتيب العائلة ) واستظهارها أمام محقق الهوية داخل محطة الاقتراع لتسهيل عملية الاقتراع

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بوابة افريقيا الاخبارية

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