نسبة المشاركة في انتخابات بلدية غريان بلغت حتى 11 صباحا 10%

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 February, 2023

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية أن نسبة المقترعين المشاركين في انتخاب بلدية غريان بلغ حتى الساعة 11 صباحا 10%.

وبينت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن نسبة الرجال المشاركين في الانتخابات بلغت 92% فيما بلغت نسبة النساء 8%.

وأشارت اللجنة إلى أن جميع مراكز الاقتراع البالغ عددها 35 مركزاً فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين على تمام الساعة 9 صباحاً وسوف تستمر عملية الاقتراع حتى الساعة 6 مساءً.

ودعت اللجنة الناخبين إلى ضرورة اصطحاب إثبات هوياتهم الشخصية (بطاقة شخصية) أو (جواز سفر) أو (كتيب العائلة ) واستظهارها أمام محقق الهوية داخل محطة الاقتراع لتسهيل عملية الاقتراع.