ليبيا – اجتمعت لجنة شؤون النقابات والإتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة محمد امدور وبحضور مقرر اللجنة عائشة الطبلقي وعضو اللجنة فاطمة الصويعي مع عدد من مُمثلي الاتحادات العُمالية على مستوى ليبيا.

المجتمعون بحثوا بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب مشروعية تأسيس الاتحادات من عدمه، ومناقشة العمل على وضع آلية لإنشاء اتحاد وطني مُوحد للعمال في ليبيا ومدى إمكانية دمج بعضها والتحقق من مشروعية إجراءات تأسيس عدد من الإتحادات ، حيث ستتولى لجنة شؤون النقابات والإتحادات والروابط المهنية دراسة جميع المقترحات على أن تحيل اللجنة مقترحاتها لرئيس مجلس النواب.

Shares

The post مجلس النواب يبحث وضع آلية لإنشاء إتحاد وطني مُوحد للعمال في ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية