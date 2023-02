القبض على 3 أشقاء في الخمس يمتهنون السرقة بقوة السلاح

أعلنت وزارة الداخلية القبض على شخص يخفي مجموعة كبيرة من القواذف والصواريخ وذخائر أسلحة ثقيلة ومتوسطة، بإحدى الاستراحات الخاصة به بمنطقة زوايد العرقوب بمدينة الخمس.

وقالت الوزارة إن عملية القبض جاءت بعد بلاغ عن حادثة سرقة قام بها شخصان بإحدى محلات بيع الهواتف نتج عنها سرقة 10 هواتف نقالة ومبلغ 10.000 دينار، بقوة السلاح، أحدهما يحمل مسدسا والآخر يحمل قنبلة يدوية “رمانة”.

وأفادت الوزارة بالتوصل للمطلوبين وبحوزتهما مجموعة من الهواتف المسروقة وأقراص مخدرة وقطع من مخدر الحشيش؛ حيث اعترفا على شقيقهما ومعه شخص آخر.

وأوضحت الوزارة أن التحقيق توصل إلى أن الشخص الآخر يخفى مجموعة كبيرة من القواذف والصواريخ وذخائر أسلحة ثقيلة ومتوسطة.

كما ذكرت الوزارة ضبط مجموعة من القواذف الخاصة بالدبابات وقواذف آر بي جي ومجموعة رؤوس تفجير تخص قواذف متنوعة وكمية من ذخائر الأسلحة المتوسطة في إحدى الاستراحات، بالإضافة إلى حاوية سعة 40 قدم تحتوي على بعض المؤن والمعدات العسكرية وذخائر وقواذف التي تم ضبطها والتحفظ عليها بأمر النيابة العامة.

وأشارت الوزارة إلى تعليمات مدير نيابة الخمس الجزئية بإعدامها في مكان مخصص باشراف المباحث الجنائية الوسطى ومأمور الضبط التابع لقسم البحث الجنائي الخمس المكلف من قبل النيابة العامة وبحضور عدة جهات أمنية أخرى، وفق الوزارة

المصدر: وزارة الداخلية

