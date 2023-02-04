برلماني ليبي: سيتم مناقشة المناصب السيادية في جلسة النواب القادمة

قال عضو مجلس النواب الليبي، النائب عبد المنعم العرفي، إنه من المحتمل مناقشة المناصب السيادية في الجلسة المقرر عقدها الاثنين القادم في مدينة بنغازي.

وأضاف العرفي في تصريحات صحفية له، أن التوافق على المناصب السيادية هو جزء كبير من توحيد المؤسسات في البلاد.

وشهد ملف المناصب السيادية خلال الأيام الماضية، أزمة جديدة، خاصة وأن مجلس الدولة الاستشاري بعد أن انتهى من وضع آلية اختيار تلك المناصب، اعترض عدد من أعضاءه على تلك الآلية وطلبوا إجراء تعديلات.

وعلى مدار السنوات الماضية، كان ملف المناصب السيادية في ليبيا، محل خلاف واسع بين القوى السياسية الموجودة على الساحة الليبية، وسببا في استمرار الخلافات حتى الآن.