عميد بلدية صرمان يطالب الدبيبة بوقف قروض الإسكان لعدم وجود العدالة بالتوزيع

الوطن| رصد

وجه عميد بلدية صرمان، عبدالمجيد علي انتيشة، كتابا إلى رئيس حكومة الدبيبة منتهية الولاية، يطالب فيه بإيقاف قوائم المحتاجين والشباب من المستفيدين من قروض السكن، وذلك لعدم وجود عدالة في قوائم التوزيع.

وقال انتيشة في مذكرة وجهها اليوم السبت، إلى رئيس اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس الحكومة متتهية الولاية، أنه يطلب التوضيح من اللجنة العليا، ومعرفة كيف تم اختيار الأسماء في تلك القوائم ونشرها عبر صفحة الحكومة الرسمية.

وأضاف أن المجلس رأى أن هناك عدم عدالة في اختيار تلك الأسماء والتي لا تنطبق عليها شروط اللجنة العليا، ما أثار عدم الثقة بين السكان، مطالبا الحكومة بإيقافها حفاظًا على السلم الاجتماعي.