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بلدية الأبيار تطالب بوقف الأسماء الصادرة ضمن قوائم مبادرة الإسكان الشبابي

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – الأبيار

طالب عميد بلدية الأبيار، محمد عثمان ربيش، بوقف الأسماء الصادرة عن بلدية البيضاء ضمن قوائم قروض الإسكان والأسر المحتاجة.

وقال محمد عثمان في بيان له : “فوجئنا أثناء توزيع القروض على المستفيدين منها ببلدية الأبيار بأن هناك من لا تنطبق عليه الشروط الواردة بقرار رئيس اللجنة العليا”.

وأكد عميد البلدية، أن هذا الأمر أثار حالة من عدم الثقة لدى سكان بلدية الأبيار، لذلك فإن المجلس البلدي قرر إيقاف كشف القروض الصادر عن اللجنة الفرعية بالبلدية.

ودعا محمد عثمان إلى ضرورة عرض القوائم مجدداً لإعادة التقييم من خلال لجنة محايدة تتولى القيام بأعمال الفرز.

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صحيفة العنوان الليبية

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