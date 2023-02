عائلة المريمي: الحكومة لم تقدم لنا أي دعم ولم تُكلف السفير الليبي بمتابعة إجراءات المحاكمة أو صحة أبوعجيلة

‎ليبيا – ناشد عبد المنعم المريمي ابن شقيق أبوعجيلة المريمي السلطات الأمريكية والمنظمات الدولية لتمكينهم من التواصل مع عمه للاطمئنان على صحته، ولكن دون جدوى.

‎عبد المنعم وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،قال:” مطلبنا حق أصيل تكفله لنا كل الإعلانات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان”.

‎وأكد أن حكومة عبد الحميد الدبيبة لم تقدم لهم أي دعم أو مساعدة ولم تُكلف حتى السفير الليبي في أمريكا بمتابعة إجراءات المحاكمة أو صحة أبوعجيلة.

‎وأضاف :”فريق الدفاع الأمريكي أرسل إلينا عقدًا لدراسة البنود الموجودة فيه والتكاليف المترتبة”.

وأردف:”عرضنا العقد على عدد من المحامين الليبيين لدراسته، ولدينا بعض الملاحظات تم تحويلها لفريق الدفاع الأمريكي لتعديلها، للتوقيع النهائي”.

‎المريمي أشار إلى أن تكاليف المحاكمة عالية،مختتمًا:”نحن في انتظار دعم الصندوق الذي تم توفيره لهذا الغرض ودعم الجهات التي وعدت بالمساعدة”.

