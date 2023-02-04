بعد مطالبة 4 بلديات بوقف القوائم.. حكومة دبيبة تشكل لجنة لشكاوى قروض الإسكان

شكلت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، لجنة فرعية مختصة باستلام شكاوى المواطنين من عملية الإقراض.

جاء القرار في الوقت الذي أعلنت فيه طالبت 4 بلديات بوقف القوائم المنشورة يوم الخميس الماضي، وذلك في رسائل إلى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، ووزير الحكم المحلي ورئيس اللجنة العليا.

وقالت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي، في بيان لها، إن عنوان البريد الإلكتروني الذي يتلقي الشكاوي هو [email protected] ، على أن تتضمن الشكوى المرسلة بيانات صاحبها، وتوضيحا كتابيا مفصلا وممهورا بالتوقيع، على أن يتم غلق باب الشكاوى بعد أسبوعين من الإعلان.

ويوم الخميس، نشرت وزارة الشباب في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى من مبادرة الإقراض الشبابي والأسر المحتاجة في عدد من البلديات. وشملت القوائم بلديات: «الزنتان، والبيضاء، وإجخرة، وأسبيعة، والجفرة، والأبرق، والأبيار، والأصابعة، والرجبان، والبردي، والزاوية الجنوب، والبركت، والجليدة، والجديدة، والجميل».