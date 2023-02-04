العرفي: لا بد من إيجاد حكومة واحدة للوصول الى انتخابات برلمانية ورئاسية

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، إن المجلس طالب الحكومة للمساءلة، حول العديد من الأمور التي يجب مناقشتها مع أعضاء المجلس.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا لن تستطع ممارسة مهامها من العاصمة طرابلس، ولم تستطع الحصول على مصادر تمويل لكي تصرف من خلال الميزانية التي أقرت لها وتم المصادقة عليها من مجلس النواب.

وتساءل العرفي، “كيف ستتعامل هذه الحكومة التي منحت الثقة من مجلس النواب وكيف سيتم تمويل وزاراتها وقطاعاتها ومن أين ستحصل على التمويل وما هي خطتها”.

كما تساءل في حديثه، هل سيظل الانقسام الحاصل موجود والسيطرة لحكومة الدبيبة منتهية الولاية على مؤسسات الدولة في طرابلس، قائلا: لا بد من استيضاح لهذه الأمور من الحكومة، ويجب أن لا تترك هكذا.

وقال إن مجلس النواب منح الثقة للحكومة، ولكن لا بد أن تلتزم لأن المجلس سيعد ميزانية وسيتم إقرارها في نهاية شهر 3.

وختم حديثه بأنه لا بد من إيجاد حكومة واحدة للوصول الى انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، وما يحصل في المناصب السيادية غير واضح ضبابي ولا يمس الحقيقة ألا وهي “ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي” لكن الحقيقة أن مجلس الدولة لا زال يراوغ من أجل إبقاء بعض المسؤولين في المناصب السيادية.