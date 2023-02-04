لجنة دعم السلم الاجتماعي بمنطقة الكفرة تلتقي مكون التبو بالمنطقة

قدت لجنة السلم الاجتماعي بمنطقة الكفرة والمشكلة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني بقرار رقم (12) لسنة 2023 ميلادي اجتماعان مع مكون التبو في منطقة الكفرة .

حيث عُقد الاجتماع الأول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة الخميس وعُقد الاجتماع الثاني أمس الجمعة، وتم خلالهما مناقشة العديد من القضايا والأمور آلتي تهم مكون التبو بشكل خاص ومنطقة الكفرة بشكل عام .

أعضاء اللجنة بحثوا خلال الاجتماعين مع الحضور سُبل الوصول الى السلم الاجتماعي والمصالحة الوطنية الشاملة بمنطقة الكفرة بالإضافة الى احتياجات المنطقة وبعض العراقيل التي تواجه سكانها وكيفية وضع الحلول المناسبة التي ستكون دافعاً نحو تنظيم وتحسين مستوى الخدمات بها .