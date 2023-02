الرقابة على الأغذية والأدوية تضبط شاحنتين محملتين بالبصل الفاسد قادمتين من مصر

ليبيا – ضبط مركز الرقابة على الأغذية والأدوية شاحنتان ممتلئتان بالبصل على مشارف العاصمة طرابلس قادمتان من مصر برا تم تحريزهم لظهور علامات الفساد عليهن.

مدير مكتب الرقابة الداخلية بالمركز نوري الضاوي رفقة مدير مكتب جنزور حسام بن مصر ومفتشي مكتب جنزور وجهاز الأمن الداخلي والحرس البلدي ضبطوا شاحنتين محملتين بشحنات من البصل القادم من مصر ومن خلال الكشف الظاهري عليهن تبين وجود علامات الفساد على البصل ومخالفته للمواصفة رقم 730 لسنة 2009 الخاصة به.

وكشف المركز أن من أبرز علامات الفساد الظاهرة على البصى المصادر :(وجود تعفن وإنبات خارجي عليها ووجود فطريات داخلها وانبعاث رائحة فساد منه وتغيير في اللون”.

وأكد المركز مصادرة كامل الكمية وإعدامها.

