في يوم واحد.. باتيلي يبحث عن دعم إفريقي لـ5+5 ويتسلم مبادرة سياسية من كتلة “التوافق”

ناقش المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي مع ممثلي كل من الغابون وغانا وموزمبيق بوصفهم أعضاء في مجلس الأمن الدولي عن إفريقيا، الوضع السياسي والمسار الدستوري والمصالحة الوطنية في ليبيا.

وقال باتيلي عبر حسابه على تويتر، إن اللقاء كان مناسبة لتسليط الضوء على أهمية مشاركة الاتحاد الإفريقي في حل الأزمة متعددة الأبعاد في ليبيا.

وأضاف باتيلي أن النقاش تناول الوضع الأمني بشكل عام وخاصة فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب وانعكاسات ذلك على منطقة الساحل بحسب المبعوث الأممي.

وكان باتيلي قد استقبل أمس، في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سفراء السودان والنيجر وتشاد لتبادل الآراء بشأن الأزمة المستمرة في ليبيا، والديناميات الأمنية في دول الجوار.

وقال باتيلي إنه عبر بوضوح عن ضرورة زيادة دول الجوار من دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وللجنة العسكرية المشتركة، من أجل تنفيذ خطة العمل المتعلقة بانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب.

وأضاف المبعوث الأممي أنه شدد على التضامن وتنسيق الجهود باعتبارهما ضرورة لبناء الاستقرار والسلام في ليبيا، ورافعة للتكامل الإقليم، لافتا إلى تأكيد السفراء دعمهم لليبيا في هذا الصدد.

وكان باتيلي قد التقى مع كتلة”التوافق الوطني” بمجلس الدولة، وقال إنه ناقش معهم مبادرة سياسية لإنهاء الأزمة، مؤكدا على ضرورة أن يرتقي السياسيون لمستوى تطلعات 2.8 مليون ليبي.

وأشاد “باتيلي” عن إشادته بروح كتلة “التوافق”، مشددا على ضرورة انخراط مجلسي النواب والدولة للوصول إلى إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن.

المصدر: حساب المبعوث الأممي إلى ليبيا على تويتر

