65 نائبا بالبرلمان الليبي يطالبون بتعديلات على الحكومة المكلفة

طالب 65 نائبا برلمانيا رئاسة مجلس النواب، بعقد جلسة استماع علنية لرئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، لتوضيح سبب تعطل استلام حكومته لمهامها بالعاصمة طرابلس.

كما طالب النواب الـ65 في خطابهم الموجه لرئاسة مجلس النواب إعلان تعديل وزاري كامل للحكومة الليبية لا يتعدى 15 وزارة حتى لا ترهق كاهل الدولة بالمصروفات الإضافية وأن تكون فرصة لإعادة جمع التوافق الوطني في حكومة واحدة في عموم البلاد.

ولم تتسلم الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب الليبي، حتى الآن، مهامها في طرابلس كحكومة شرعية، في ظل رفض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، ترك منصبها، وسط تصاعد الأحداث السياسية في البلاد.