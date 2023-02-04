بلدية الابيار تطالب بإيقاف توزيع القروض وإعادة فرز الملفات (وثيقة)

الوطن| رصد

وجه عميد بلدية الأبيار محمد عثمان ربيش كتابا إلى وزير الحكم المحلي ووزير الشباب في حكومة الدبيبة منتهية الولاية، بخصوص الشكاوى الواردة الى بلدية الأبيار بشأن قوائم القروض السكنية.

وجاء في المذكرة “نظرا للشكاوى الواردة إلينا من عدد مواطنين بشان قوائم القروض السكنية إلا أننا فوجئنا أثناء توزيع القروض بأن هناك من لا تنطبق عليه الشروط الواردة مما أثار حالة من عدم الثقة لدى سكان بلدية الأبيار.

وطالب باتخاذ اللازم من إجراءات حيال إيقاف كشف القروض الخاص ببلدية الأبيار تمهيدا لإجراءات إعادة التقييم وتكليف لجنة محايدة من طرفكم تتولى القيام بأعمال الفرز.