الكبير يؤكد دعم المركزي لجهود رفع إنتاج النفط في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكّد محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، حرص المصرف على دعم قطاع النفط والغاز، ودعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط وحكومة الوحدة الوطنية لزيادة إنتاج ليبيا من النفط والغاز.

جاء ذلك خلال كلمة له في ملتقى دعم قطاع النفط والغاز الذي نظمته المؤسسة الوطنية للنفط والغاز، اليوم الجمعة، بحضور شركات نفط عالمية.

وأكد الكبيرعلى أن وجود خطة للمؤسسة تساعد مؤسسات الدولة في تقديم الدعم والمساندة ووجود لجنة متابعة لميزانية النفط الاستثنائية ساهم في استقرار القطاع، مؤكداً على دور القطاع الخاص وإعطاءه الأولوية في كافة برامج التطوير.4

ودعا الكبير إلى ضرورة الاستمرار في برنامج الإفصاح والشفافية في كافة المصروفات المتعلقة بقطاع النفط.

ونظمت المؤسسة الوطنية للنفط والغاز، اليوم الجمعة، ملتقى دعم قطاع النفط والغاز بحضور شركات نفط عالمية.

وأوضحت منصة حكومتنا أن الملتقى عقد بمشاركة مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة الليبي وعدد من وزراء حكومة الوحدة ذات العلاقة والمؤسسة الليبية للاستثمار، والمصرف الليبي الخارجي وعدد من المصارف العالمية، والشركات العالمية (إيني، توتال، كونكوفليبس، ريبسول، أو إم في، ونترشال).

كما شاركت في الملتقى الشركات المحلية العاملة في القطاع (الزويتينة، الواحة، الخليج العربي، أكاكوس، مليتة، السرير، الهروج، المبروك).

ويهدف الملتقى إلى عرض خطة المؤسسة الثلاثية ورؤيتها لزيادة الإنتاج في مجال النفط والغاز، وكذلك دعم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية المختلفة لبرامج ومشروعات المؤسسة، ومناقشة الشراكة بين القطاع الخاص الليبي والشركات الأجنبية العاملة في المجال بهدف تفعيل الشراكات.