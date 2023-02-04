القائد العام يصدر تعليماته بعدم استدعاء أو القبض على الأشخاص المدنيين الذين ترد أسمائهم في التحقيقات إلا عن طريق رجال الضبط القضائي

أصدر القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، تعليماته إلى هيئة السيطرة وإدارة الشرطة والسجون العسكرية، وإدارة الاستخبارات العسكرية، وإدارة القوات الخاصة والوحدات الأمنية بعدم استدعاء أو القبض على الأشخاص المدنيين الذين ترد أسمائهم في التحقيقات إلا عن طريق رجال الضبط القضائي.

وأوضح القائد العام، في تعليماته أن ذلك جاء وفقا لقوانين الإجراءات الجنائية الليبي وقانوني العقوبات والإجراءات العسكرية وتعديلاتهما والخاضعين لإشراف النيابة العامة والنيابة العسكرية، مؤكداً بأن من يخالف هذه التعليمات سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.