العماري: تعويضات تاورغاء أقل من الدمار الذي لحق بالمدينة

قال مدير مكتب الإسكان والتعمير ورئيس لجنة حصر المباني المتضررة بالمجلس المحلي تاورغاء ” فتحي العماري”، إن هناك 6000 وحدة ما بين سكنية وتجارية تم حصرها كوحدات متضررة في بلدية تاورغاء من الحرب.

أضاف في تصريحات صحفية أن عدد المواطنين المتضررين ببلدية تاورغاء بلغ 5000 مواطن، والوحدات المتضررة منها ما يحتاج إلى عمليات صيانة؛ ومنها يدخل في إطار الإزالة.

وتابع قائلًا أن لجنة متابعة التعويضات حددت ( 100 ألف دينار ) كتعويض على الوحدة السكنية الواحدة؛ وهو نفس سقف التعويض للمباني الخاضعة للإزالة، وقيمة التعويضات بسيطة مقارنة بحجم الدمار الذي لحق بالمباني.