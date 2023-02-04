نسبة المشاركة في انتخابات بلدية غريان 45.6% حتى الثالثة ظهرا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 February, 2023

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية أن نسبة المقترعين المشاركين في انتخاب بلدية غريان بلغ حتى الساعة 3 ظهرا 45.6%

وبينت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن نسبة الرجال المشاركين في الانتخابات بلغت 86% فيما بلغت نسبة النساء 14%.

وأشارت اللجنة إلى أن جميع مراكز الاقتراع البالغ عددها 35 مركزاً فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين على تمام الساعة 9 صباحاً وسوف تستمر عملية الاقتراع حتى الساعة 6 مساءً.

ودعت اللجنة الناخبين إلى ضرورة اصطحاب إثبات هوياتهم الشخصية (بطاقة شخصية) أو (جواز سفر) أو (كتيب العائلة ) واستظهارها أمام محقق الهوية داخل محطة الاقتراع لتسهيل عملية الاقتراع.

وحثت اللجنة الناخبين على التحلي بالمسؤولية والتعاون مع موظفي مراكز الاقتراع لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي وتحقيق مبدأ النزاهة في اختيار مجلسهم البلدي بعيد عن الجهوية وتغليب المصلحة العامة.