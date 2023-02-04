بلدية سلوق تُعلن إيقافها قوائم القروض خوفا على الأمن والسلم الاجتماعي

العنوان-سلوق

طالب عميد بلدية سلوق، بشير محمد الفاخري، بوقف الأسماء الصادرة عن بلدية البيضاء ضمن قوائم قروض الإسكان والأسر المحتاجة.

وقال الفاخري: “فوجئنا أثناء ورود الكشوفات من اللجنة العليا للمراجعة والفحص على المستفيدين بأن هناك أشقاء في نفس الكشف”.

وأشار الفاخري إلى أن العدد قليل جدا مما تسبب في وقوع مشاكل اجتماعية تدعو إلى التفرقة وأثارت داخل البلدية حالة من عدم الثقة لدى سكان البلدية بعمل اللجنة الفرعية سلوق وورود العديد من الشكاوى.

ودعا الفاخري إلى ضرورة عرض القوائم مجدداً لإعادة التقييم من خلال لجنة محايدة تتولى القيام بأعمال الفرز بهدف الحفظ على الأمن والسلم الاجتماعي.

وكان قد طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية مزدة إبراهيم امحمد مكاري بإيقاف قوائم الأسماء الخاصة بالمستفيدين من قروض الإسكان.

وأوضح مكاري في بيان له أن هذه المطالب نظراً للشكاوى الواردة إليهم من عدد من المواطنين بشأن قوائم القروض السكنية وتشكيكهم في عمل لجنة الفرز الفرعية التي قامت بفرز الملفات .

وطالب رئيس المجلس التسييري إيقاف قوائم الفرز المحالة إلى وزارة الحكم المحلي ورئيس اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

وشدد مكاري على ضرورة تشكيل لجنة محايدة من طرف الوزارة واللجنة العليا للمبادرة تقوم بعمليات الفرز من خلال الملفات المقدمة أو أي مستندات أخرى تدعم نزاهة الفرز.