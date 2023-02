بوراس: زيارة ميلوني إلى طرابلس جائت لانقاذ أوروبا من الضغوطات الروسية على مصادر الطاقة

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس إن زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني للعاصمة طرابلس ليس القصد منها دعم حكومة عبد الحميد الدبيبة أو مساعدتها سياسيًا، إنما البحث عن دعم الاقتصاد الإيطالي وتعويض وإنقاذ أوروبا من الضغوطات التي تمارسها روسيا على مصادر الطاقة.

بوراس وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، رأت أن الزيارة لن تعود على الدبيبة بأي نتائج عكس الحكومة الإيطالية التي ستستفيد سياسيا واقتصاديًا داخل فضائها الأوروبي، لكن بخصوص الاتفاقية النفطية بين الحكومتين فهي اتفاقية تم توقيعها منذ عام 2008، وكون إيطاليا تملك أنبوب غاز متصلا بليبيا فالأمر يمثل فرصة للدولة الليبية، في ظل الصراعات الدولية والإقليمية، أن تنهض وتنجو من الدمار الاقتصادي الذي يهدد مستقبلها.

وتابعت بوراس حديثها: “الحقيقة إن إيطاليا دائمًا مهتمة بالملف الليبي وليس الأمر بالشيء الجديد، واقتصاديًا فإن مؤسسة النفط والاقتصاد المحلي سيستفيدان من هذه الخطوة باعتبار أن الغاز الذي سيتم الاستثمار فيه هو غاز طبيعي وليس غازًا مسالًا”.

