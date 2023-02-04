لجنة من مجلس النواب الليبي تناقش آلية إنشاء اتحاد وطني للعمال

عقدت لجنة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب الليبي، اجتماعا بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، مع عدد من مُمثلي الاتحادات العُمالية على مستوى ليبيا.

وناقشت لجنة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب الليبي، آلية إنشاء اتحاد وطني مُوحد للعمال في ليبيا.

كما ناقش الاجتماع مدى إمكانية دمج بعضها والتحقق من مشروعية إجراءات تأسيس عدد من الاتحادات في البلاد، إذ ستتولى لجنة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية دراسة جميع المقترحات، على أن تحيل اللجنة مقترحاتها إلى رئيس مجلس النواب.

وفي ديسمبر 2022، قررت لجنة النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب، إلغاء قرار رئيس اللجنة، محمد علي أمدور، اعتماد لجنة تسييرية للاتحاد الوطني لعمال ليبيا.

وتوافق أعضاء اللجنة على دراسة التشريعات المتعلقة بالنقابات للخروج بتصور لقانون يُنظم عملها، يكون بمثابة القاعدة لإنهاء الخلاف في شرعية بعض النقابات، وتشكيل لجنة مشتركة تضم عددا من الخبراء والمستشارين الذين عملوا في النقابات والاتحادات والروابط المهنية لدراسة تعديل قانون النقابات المعروض على مجلس النواب.