وزير الكهرباء بالحكومة الليبية يبحث التنسيق المشترك مع مصر في مجال الطاقة وخطوط النقل

الوطن| رصد

بحث وزير الكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية الدكتور عوض البدري، مع وكيل أول وزارة الكهرباء المصرية الدكتور أحمد مهينا، ضرورة التنسيق المشترك وزيادة فرص التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وخطوط النقل.

جاء ذلك على هامش مؤتمر منظمة دول شرق أفريقيا للربط الكهربائي (EAPP) في كمبالا أوغندا، في الفترة من 01 إلى 03 من شهر فبراير الحالي.

وكان من ضمن جدول الأعمال اختيار منصب المدير التنفيذي الجديد للمنظمة، إذ كان من بين المرشحين لتولي مهمة المدير التنفيذي للمنظمة الدكتور عمر البرادعي ، من جمهورية مصر العربية وثلاثة اعضاء اخرين من دولة كينيا.

وكان قد التقى وزير الكهرباء والطاقات المتجددة الدكتور عوض البدري، والدكتور أحمد مهينا وكيل اول وزارة الكهرباء المصريه، نائب عن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء المصري ، والدكتورة دلال عبدالعزيز مدير إدارة الربط الدولي، ورئيس لجنة التسويق بالمنظمة، وذلك على هامش مؤتمر منظمة دول شرق أفريقيا للربط الكهربائي (EAPP) والمقام في العاصمة الأوغندية كمبالا.

كما التقى الوزير بالمهندس “محمد السيسي” ممثلاً عن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة جابر الدسوقي.