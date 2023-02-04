خارجية بغداد تعلن اختطاف فتاة عراقية في طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 February, 2023

أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت اختطاف فتاة عراقية في العاصمة طرابلس بليبيا يوم الأربعاء الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف: إن “الوزارة تتابع باهتمام مع السلطات الليبية للتعرف على مصير فتاة عراقية اختُطِفت في طرابلس يوم الأربعاء الماضي”.

وبين موقع “ليبيا المستقبل” أن الفتاة المختطفة هي المودال والممثلة والناشطة العراقية، داليا فرهود، موضحة أنه تم اختطافها من قبل مجموعة مسلحة مجهولة من منزلها إلى جهة غير معلومة.