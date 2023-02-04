الكبير يُشدد على ضرورة استمرار برنامج الإفصاح والشفافية بمصروفات قطاع النفط

العنوان-طرابلس

شدد محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، على ضرورة الاستمرار في برنامج الإفصاح والشفافية في كل المصروفات المتعلقة بقطاع النفط.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية “وال” عن الكبير القول خلال ملتقى دعم قطاع النفط والغاز، الذي عقد أمس، بمدينة إسطنبول: “حرص المصرف المركزي على دعم قطاع النفط والغاز ودعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط وحكومة الوحدة الوطنية لزيادة إنتاج النفط والغاز”.

وحضر أعمال الملتقى حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة الليبي والمؤسسة الليبية للاستثمار وعدد من الشركات العالمية الرائدة في مجال النفط والغاز، بالإضافة إلى المصرف الليبي الخارجي، والمؤسسة المصرفية العربية “abc”.

وشهد الملتقي استعراض خطة المؤسسة الوطنية للنفط عبر عرض ضوئي جرى تقديمه ضمن الفعاليات، مشيرة إلى إشادة أغلب الشركات العالمية المشاركة في الملتقى بالعرض، والتي أكدت رغبتها في الشراكة وإعادة نشاطها في كل ليبيا بكامل قدرتها.

وجرى خلال الملتقى الاتفاق على عقد ملتقى رجال الأعمال الليبيين العاملين في مجال النفط خلال مايو القادم، لبحث أوجه التعاون والوقوف على إمكانياتهم التي تسهم في دعم المؤسسة الوطنية للنفط في خطتها.