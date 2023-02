ليبيا – شارك وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المكلفة من البرلمان الدكتور عوض البدري ، والوفد المرافق له في فعاليات مؤتمر دول شرق افريقيا للربط الكهربائي ( EAPP ) والمنعقد بالعاصمة الاوغنديه كامبالا في الفترة من 1 إلى 3 فبراير 2023.

البدري قال بحسب المكتب الاعلامي التابع للحكومة إن المؤتمر عقد بمشاركة وزراء الكهرباء أعضاء منظمة ( EAPP ) في ( أوغندا – جمهورية مصر العربية – السودان – اثيوبيا – كينيا – روندا – تانزانيا – جنوب السودان – بورندي – جمهورية الكونغو الديمقراطية ) .

وجاء ذلك بعد أن تمت دعوة الوزير لحضور هذا المؤتمر الهام وكون ليبيا عضو في المنظمة منذ عام 2010 .

حيث تم في هذا المؤتمر إختيار المدير التنفيذي للمنظمة وكانت المنافسة بين جمهورية مصر العربيه ودولة كينيا وتم إختيار المترشح الكيني كما تم طلب إعادة تشكيل النظام المتبع السابق في المنظمة بحيث تكون رئاسة هذا المؤتمر وكذلك الإدارة التنفيذية بالتناوب لكل دول المنظمة ، وليس بنظام التصويت وتم إعتماد السكرتير العام الجديد للمنظمة ( James .k. Wahogo ) من دولة كينيا ، بديلاً عن ( Lebbi changullah ).

ومن جانبه أوضح وزير الكهرباء والطاقات المتجددة خلال له أن قطاع الكهرباء يعاني في ليبيا بسبب الحرب التي اندلعت في البلاد وإن المسوؤلين في الشركة العامة للكهرباء يبذلون قصاري جهدهم لزيادة الانتاج في ليبيا، وتقليل العجز.

وتطرق ايضاً عن مشاريع الانتاج الجديدة في غرب طرابلس ومصراته ، وطبرق والتي بدورها ستقوم بزيادة إنتاج الكهرباء في ليبيا وتحدث أيضاً عن الربط المصري بالشبكة الليبية وضرورة تطويره حتي يتم تبادل للطاقة أكثر وتطوير هذا الربط سيؤدي إلى تحسين وتبادل الطاقة مابين كل دول أعضاء المنظمة.

كما حث على أن يكون العمل المنظم والتنسيق الجماعي بين أعضاء المنظمة حتي تكون الشبكة الموحدة لدول الاعضاء قويه ،وتطوير قطاع الكهرباء لدول المنظمة وتقويته هو المحرك الاساسي للنهوض بالاقتصاد في دول المنظمة بالشرق الافريقي .

Shares

The post حكومة باشاآغا تُشارك بمؤتمر منظمة دول شرق افريقيا للربط الكهربائي ( EAPP ) في كامبالا اوغندا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية