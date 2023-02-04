بغداد تتابع خطف الناشطة العراقية “فرهود” بعد خلاف مع غالية بوزعكوك

الوطن| رصد

بعد اختطاف الناشطة العراقية داليا فرهود من منزلها في جنزور من قبل مجموعة مسلحة، عقب خلافها مع زوجة رجل الأعمال المصراتي عمر الكرامي “غالية بوزعكوك”، أكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها متابعة مصير الناشطة في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن “الوزارة تتابع باهتمام مع السلطات الليبية للتعرف على مصير فتاة عراقية اختُطِفت في طرابلس الأربعاء الماضي”.

يشار إلى أن الفتاة تعمل في مجال الموضة، كما أنها صانعة محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت قد انتقلت للعيش في ليبيا منذ عام 1998، بحسب ما أكدت في أحد التصريحات السابقة لها.