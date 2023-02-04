القائد العام يبحث مع رئيس الحكومة الوضع السياسي الراهن

استقبل القائد العام للقوات المسلحة المُشير خليفة حفتر، بمكتبه بمقرّ القيادة العامة بمدينة بنغازي، اليوم السبت رئيس الحكومة فتحي باشاغا.

وحضر اللقاء وزير الخارجية والتعاون الدولي حافظ قدور، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد فرحات، و مدير مكتب القائد العام الفريق خيري التميمي.

وبحسب بيان الحكومة، فإن اللقاء ناقش الوضع السياسي الراهن والتواجد العسكري الأجنبي والمسلح على الأراضي الليبية، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وحماية الحدود .