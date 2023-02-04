هيئة التأمين تبحث إجراءات البطاقة البرتقالية التي تسري بالخارج

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 February, 2023

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين أحمد الديب زار اليوم السبت شركات التأمين بمنفذ رأس جدير

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية أن المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين اطلع خلال الزيارة على الإجراءات المتبعة بخصوص البطاقة البرتقالية التي تسري خارج الحدود الجغرافية لليبيا، كذلك آلية عمل المكاتب في تسهيل إجراءات المواطنين .

وحث المدير العام للهيئة على تطوير العمل وتعزيز دور مكاتب التأمين في تنظيم قطاع التأمين.