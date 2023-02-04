لجنة برلمانية تبحث إنشاء اتحاد وطني للعمال في ليبيا

العنوان-طرابلس

بحثت لجنة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب آلية إنشاء اتحاد وطني مُوحد للعمال في ليبيا.

وعقدت اللجنة اجتماعا الخميس بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي مع عدد من مُمثلي الاتحادات العُمالية على مستوى ليبيا.

وعُقد الاجتماع برئاسة رئيس اللجنة، محمد علي امدور، وبحضور مقرر اللجنة، عائشة الطبلقي، وعضو اللجنة، فاطمة الصويعي.

وناقش الاجتماع مدى إمكانية دمج بعضها والتحقق من مشروعية إجراءات تأسيس عدد من الاتحادات في البلاد، إذ ستتولى لجنة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية دراسة جميع المقترحات، على أن تحيل اللجنة مقترحاتها إلى رئيس مجلس النواب.