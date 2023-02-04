العوامي: تعديل شروط الحصول على إذن مزاولة المهنة لمؤسسات التعليم التقني

عقدت لجنة منح أذونات المزاولة برئاسة مدير إدارة التعليم التقني والفني الخاص، نصرالدين العوامي، اجتماعها الدوري الثالث بصالة الاجتماعات بوزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

بحسب بيان الوزارة، تم عرض نتائج الزيارات السابقة، وتعديل نموذج الزيارة الميدانية للمؤسسة بغرض منح او تجديد اذن المزاولة، بالاضافة لتعديل الية الزيارة الميدانية وتوضيح طريقة عرض ملاحظات اللجنة على المؤسسة.

كما اتفق المجتمعون على تعديل وتنقيح متطلبات التقدم بملف لغرض الحصول على إذن مزاولة المهنة لمؤسسة التعليم التقنية أو الفنية خاصة.