الشؤون الاجتماعية: صرف شهرين للمستفيدات من بطاقة إيفاء

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 February, 2023

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية صرف شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي للمستفيدات من بطاقة إيفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشر.

وبينت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه تم أيضا صرف الأشهر الستة الأولى من العام الماضي للمتأخرات في عملية التسجيل.

وبينت الوزارة أن الفرصة لازالت سانحة لمن لم يقمن بالتسجيل بالمبادرة وسرعة التسجيل ليتم إصدار وشحن البطاقات لمستحقاتها من الفتيات والنساء.