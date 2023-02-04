المشير حفتر يبحث مع باشاغا الوضع السياسي في ليبيا

العنوان-طرابلس

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم السبت، في مكتب الأول بمقر القيادة العامة في بنغازي.

ولم توضح القيادة العامة تفاصيل النقاش بين الطرفين ولم تكشف عن المزيد من التفاصيل.

من جانبها قالت الحكومة الليبية أن الاجتماع ناقش الوضع السياسي الراهن والتواجد العسكري الأجنبي والمسلح على الأراضي الليبية، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وحماية الحدود .

وحضر اللقاء وزير الخارجية والتعاون الدولي، حافظ قدور، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد فرحات، ومدير مكتب القائد العام الفريق خيري التميمي.