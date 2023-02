باتيلي يطلع ممثلي كل من الغابون وغانا وموزامبيق على الوضع السياسي في ليبيا

ليبيا – اطلع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي ، أمس الجمعه ممثلي كل من الغابون وغانا وموزامبيق، بوصفهم أعضاء في مجلس الأمن الدولي عن أفريقيا، على الوضع السياسي في ليبيا، وذلك عن طريق الاتصال المرئي. باتيلي اعتبر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماع”تويتر” إن الاتصال المرئي كان مناسب لتسليط الضوء على أهمية مشاركة الاتحاد الإفريقي في حل الأزمة متعددة الأبعاد في ليبيا. ولفت إلى أنه جدد طلبه بدعمهم لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وأوضح أن النقاش تناول المسار الدستوري، والوضع السياسي العام، والمصالحة الوطني وكذلك الوضع الأمني بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، وانعكاسات ذلك على منطقة الساحل.

